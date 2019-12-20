بطولة أمم آسيا للمواي تاي تدخل مرحلة الحسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

تدخل بطولة أمم آسيا للمواي تاي - أبوظبي 2019، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للمواي تاي بخيمة المواي تاي أرينا بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، اليوم، مرحلة الحسم اقتراباً من التتويج الذهبي لمختلف الأوزان والأعمار التي شاركت في البطولة التي تختتم يوم غد السبت.

قدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً رائعاً، وتأهل إلى نصف النهائي الخماسي عمر سمحان من فئة الشباب وزكريا الجماري من الفئة الأولى وأحمد بهمن في وزن تحت 54 ولاعب المنتخب الواعد إبراهيم بلال لفئة تحت 60 كغم لفرق المراحل العمرية، وأمين المعتصم لوزن تحت 71 كجم بعد فوزه على اللاعب الإيراني سيد سليماني بنتيجة 30-27، ونور الدين سامير ضمن قائمة وزن تحت ½ 63 كجم.

ومن أبرز النتائج التي تحققت أمس فوز الكويتية دانة عبدالله في وزن تحت 51 سيدات على البحرينية فاطمة ختون بالانسحاب، والأردني قيس الجمل على مان لونغ (مكاو)، واليمني حامد المطري على العراقي أحمد الجبناوي في وزن تحت 57 كجم، كما فازت اللبنانية سارة إدريس في منافسات وزن تحت 57 كجم على شنغ يي (هونج كونج) وفاز اللبناني محمد فؤاد على عادلوك نعمتوف من (تركمانستان) وذلك في وزن تحت 60 كغم، وفاز الكويتي شملان العثمان في وزن تحت ½ 63 كغم على الهندي أنيل كومار.

وضمن مباريات أمس، خسرت لاعبة المنتخب نورة عمر أمام الهندية كافيا كيرودين بفارق النقاط، وفاز التايلاندي فرساك على اليمني أحمد عسكر، وخسر السعودي يوسف الحربي من الماليزي محمد بن سيار، وفاز العراقي إياد البدر على الأردني قيس الجمل في وزن تحت 54 كغم، كما فاز لاعب الإمارات أحمد بهمن علي الفلسطيني محمد الخطيب في وزن تحت 86 كجم، وفاز الإيراني نفيد راشد زادة على عبدالله الحوسني في وزن فوق 91 كغم.

وأقيمت أمس بشاطئ فندق الإقامة بكورنيش أبوظبي حصة تدريبية مفتوحة لرياضة المواي تاي بحضور طارق المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد، المدير التنفيذي للاتحاد مدير بطولة أمم آسيا وضيوف البطولة ممثلة في رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي الدكتور ساكشي تبسوان، وأمين عام الاتحاد الدولي ستيفن فوكس، وعدد كبير من رؤساء الوفود المشاركة واللاعبين، وقد ترك التدريب المفتوح نوعاً من الارتياح لدى الجميع بعيداً من بساط المنافسات.

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن المشاركة الكبيرة التي تشهدها بطولة آسيا للمواي تاي تمثل مكسباً مهماً وإضافياً لمسيرة النجاحات الرياضية التي تحققها أبوظبي في خطتها الطموحة لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية الدولية الساعية لتجسيد التفاعل الرياضي العالمي على أرض الإمارات.

وذكر أن البطولة تشكل إضافة كبيرة لأجندة أبوظبي التي غدت وجهة رياضية عالمية مميزة في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم مسيرة المنجزات التنموية في المشهد الرياضي، ويقف مسانداً لتطلعات وطموحات رياضيي الإمارات في مختلف الألعاب بغاية إعلاء راية الإمارات عالية في المحافل القارية والعالمية.