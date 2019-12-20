شكرا لقرائتكم خبر عن «منزل» أصغر من شعرة رأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطم منزل منمنم عرضته جامعة كندية الأرقام القياسية؛ إذ بلغ طوله 10 ميكرومتر «الميكرومتر الواحد جزء من مليون من المتر»، وعرضه 6 ميكرومتر، ليصبح «أصغر بيت في العالم»، على ما قال مصمموه.
وصمم هذا البيت على شكل «كعك الزنجبيل» الذي يعد في فترة عيد الميلاد، وصنع من السيليكون بواسطة شعاع أيوني تحت مجهر إلكتروني، على ما أوضح ترافيس كازاجراندي الباحث القيم على المشروع.
وتظهر صور نشرها المركز الكندي للإجهارية الإلكترونية بيتاً فيه تفاصيل لا متناهية، ولا سيما قرميد الموقدة، وإطارات النوافذ، وممسحة أرجل على شكل العلم الكندي.
ووضع المنزل على رأس رجل ثلج. وصور إلى جانب شعرة من رأس إنسان تشبه كثيراً جذع شجرة تحت المجهر.
وأوضح كازاجراندي: «الهدف من ذلك إظهار قدرات مركز الأبحاث على تحفيز الفضول العلمي لدى الرأي العام».
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