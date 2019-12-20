بوتين: لا تحالف عسكرياً مع الصين ونريد تمديد «ستارت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في حضور ألفي صحفي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، مؤتمره السنوي الكبير، للإجابة عن أسئلة إعلاميين، قدموا من أنحاء العالم، كشف خلالها عن الكثير من السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، وأكد أن بلاده لا تعيش على «التركة السوفييتية»، وتوقع نجاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المساءلة التي يجريها الكونجرس لعزله، واعتبرها اتهامات «مختلقة»، كما دعا إلى تمديد معاهدة «ستارت» النووية، ونفي عزم بلاده إقامة تحالف عسكري مع الصين.

وتناول بوتين خلال مؤتمره الصحفي الكبير، في الكرملين، والذي عادة ما يستمر لساعات، قضايا داخلية ودولية، وقال إن بلاده حققت الكثير في حقبة ما بعد السوفييتية، وأنه «مخطئ من يعتقد أن روسيا ما زالت تعيش على تركة الاتحاد السوفييتي الاقتصادية». وقال بوتين: «كان الاتحاد السوفييتي يستورد القمح بينما أصبحت روسيا تصدره بكمية أكبر من الولايات المتحدة وكندا». ولفت إلى أن العقدين الماضيين شهدا بناء 3 مطارات جديدة و12 محطة قطار، وازداد طول الطرق الفيدرالية من 39 إلى 80 ألف كلم، كما تم بناء مجمعات في قطاع الغاز.

وفي الشأن الدولي، توقع بوتين بقاء الرئيس ترامب في منصبه رغم إجراءات العزل في الكونجرس، وأضاف: «الديمقراطيون يتهمون ترامب بالتآمر مع روسيا، وظهر أنه ليس لذلك وجود. ولا يمكن أن يكون أساساً لعزله»، موضحاً أن الاتهامات الموجهة ضده «مختلقة»، مستبعداً عزله.

واشتكى بوتين من رفض واشنطن الرد على مقترحات موسكو لتمديد معاهدة «نيو ستارت» التي تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية للبلدين. وقال: «حتى الآن لا رد على مقترحاتنا. وإذا لم يعد لمعاهدة نيو ستارت وجود فلن يكون هناك شيء في العالم يحد من سباق التسلح»، مبدياً استعداد بلاده للاتفاق على معاهدة جديدة.

وبشأن التعاون العسكري الروسي الصيني، أكد بوتين عدم وجود خطط للدخول في تحالف عسكري مع بكين رغم أنها تقدم لها العون في بناء نظام تحذير من الصواريخ الهجومية.

وفيما يخص الأزمة الليبية، قال بوتين، إنه يريد نهاية للصراع الليبي، وبدء محادثات بين الجانبين المتحاربين، موضحاً أنه سيبحث القضية مع وفد تركي يزور موسكو في الأيام المقبلة.

وفيما يخص أزمة الانفصاليين شرقي أوكرانيا، نفي بوتين وجود قوات روسية منخرطة في القتال، مشيراً إلى وجود «مرتزقة» يقاتلون على الجانبين. وكشف أن موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وعلق بوتين على أزمة بلاده الحالية مع ألمانيا، بسبب مقتل جورجي تتهم برلين موسكو باغتياله، قائلاً إن القتيل إرهابي متورط في قتل حوالي مئة شخص بهجوم في روسيا، مؤكداً أن هناك إرهابيين يتنقلون بحرية في عواصم أوروبية.

وفيما يخص أزمة المناخ، صرح بوتين، أنه «لا أحد يعرف» أسباب التغير المناخي، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون نتيجة عمليات كونية، مؤكداً أن انبعاثات الكربون في روسيا هي أقل بكثير من مثيلاتها في الدول الغربية، وأن بلاده تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وتسبب الرئيس الروسي في حيرة لدى الصحفيين، بعدما لمح إلى إمكانية تركه للحكم في 2024، بعدما سئل عن إصلاح دستوري، خاص بمنع تولي أكثر من «ولايتين متتاليتين». (وكالات)