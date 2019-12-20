سلطان يكرِّم الفائزين بجائزة الشارقة «الألكسو للدراسات اللغوية»

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أكد الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية في الشارقة، أن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية في الشارقة، اختار أن يكون تتويج الفائزين بجائزة الشارقة «الألكسو للدراسات اللغوية والمعجمية» في دورتها الثالثة، في اليوم 18 ديسمبر من كل عام (اليوم العالمي للغة العربية) ليؤكد أن إحدى الرؤى الأساسية التي تنطلق منها الشارقة في مشروعها الحضاري، هو النهوض بواقع اللغة العربية على مختلف المستويات وتقديم أثرها ودورها في مسيرة المعرفة الإنسانية.

وأشار د.المستغانمي خلال حديثه عن إعلان أسماء الفائزين في الدورة الثالثة من الجائزة، الى أن تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة لهم أمس الأول، جاء تعبيراً عن حرص سموه على دعم الجهود التي تخدم العربية، وتضيف إلى خزانتها معارف جديدة؛ حيث حصل على المركز الأول في الدراسات اللغوية الدكتور شوقي بوعناني، عن كتابه «مبدأ الانسجام في تحليل الخطاب القرآني من خلال علم المناسبات»، والمركز الثاني الدكتور حميد الزيتوني، عن كتابه «المعجم القرآني بين الاشتراكين المعنوي واللفظي».

فيما حصل على المركز الأول في الدراسات المعجمية الدكتور الحبيب النصراوي، عن كتابه «في المعجمية العربية تنظيراً وتطبيقاً»، والمركز الثاني بدرية العنزي، عن كتابها «نحو بناء معجم للمتلازمات اللفظية في المعاجم العربية المعاصرة».

وأوضح المستغانمي، أن الجائزة أحدثت حركة طيبة في مجال التأليف والبحث الأكاديمي في مجال اللغة العربية، وقال: أصبح جمهور المتخصصين الأكاديميين ينتظر الجائزة بشوق، ويتابع أحداثها، وأخبارها، مشيراً إلى أن الدورة الثالثة 2019 تسابق فيها ثلاثة وسبعون باحثاً بأبحاث علمية أكاديمية رصينة واستوفى معظمهم الشروط العلمية.

وأكد في حديثه عن معايير لجنة تحكيم الجائزة، أن اللجنة العلمية وضعت معايير دقيقة في اختيار البحوث الفائزة وفي مقدمتها: أصالة البحث وجدته، والالتزام بالمعايير العلمية في كتابة البحوث، والإضافة التي يقدمها البحث في ميدان تخصصه، ومدى المنافع التي يجنيها القراء المستهدفون من هذه البحوث.

يشار إلى أن جائزة الألكسو- الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، انطلقت بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومجمع اللغة العربية بالشارقة بهدف دعم البحث والإنتاج الفكري في مجال الدراسات اللغوية والمعجمية، والإسهام في إبراز الجوانب المعرفية المتعلقة باللغة العربية في إطار رصين وذي قيمة مضافة؛ كما تهدف الجائزة لتشجيع الباحثين والمهتمين على توجيه نشاطهم الفكري والبحثي إلى المواضيع التي تهمّ مستقبل اللغة العربية والعلوم المرتبطة بها.

ويعد مجمع اللغة العربية بالشارقة، مؤسسة حكومية أكاديمية، تعنى بقضايا اللغة العربية ودعم المجامع اللغوية والعلمية في العالمينِ العربي والإسلامي، وهي همزة وصل للحوار الثقافي والبحث اللغوي والمعجمي بين الباحثين في شتى دول العالم.