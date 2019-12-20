الشارقة يتعثر بالتعادل أمام عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

تعادل فريقا الشارقة وعجمان بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما أمس على ملعب الأول، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي وكان الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين من دون أهداف، وحاول الفريقان الوصول إلى الشباك لكن دون جدوى، وكان الشارقة الطرف الأفضل في هذا الشوط والأقرب للتسجيل، لكنه اصطدم بدفاع منظم من جانب عجمان.

ومع بداية الحصة الثانية اتضحت نوايا لاعبي الشارقة في تسجيل هدف يخطفون به نقاط المباراة، وسيطر الشارقة على مجريات المباراة وكسب معركة وسط الملعب الذي تسيّده إيجور وظل يخترق دفاعات الخصم، لكنه لم ينجح في التسجيل، بينما كان الأداء من جانب عجمان متوازناً بين الدفاع والهجوم حتى لا يستقبل أهدافاً، ونجح إيجور في تسجيل هدف التقدم للشارقة من كرة ارتدت من حارس عجمان (65)، وبعد الهدف نشط لاعبو عجمان لإدراك التعادل ونظموا العديد من الهجمات وشهدت الدقيقة 79 تسجيل هدف التعادل عن طريق وليام أوسو، مستغلاً عكسية متقنة من فاندر فييرا، وكاد عمر جمعة أن يسجل هدف الفوز للشارقة لكن حارس عجمان علي الحوسني سيطر على الكرة.

وشهدت المباراة في ثوانيها الأخيرة حدثاً مثيراً عندما انتظر جمهور الشارقة ضربة جزاء من تقنية الفيديو ووضع إيجور الكرة على علامة الجزاء، ولكن التقنية احتسبت مخالفة لمصلحة عجمان لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وما زال فريق الشارقة محافظاً على صدارة ترتيب أندية دوري الخليج العربي على الرغم من التعادل، ورفع رصيده إلى 24 نقطة بينما رفع عجمان رصيده إلى 9 نقاط، وأدار المباراة الحكم عمار الجنيبي ونال لاعبو عجمان عبدالله مال الله، وحسن زهران، البطاقة الصفراء بسبب مخالفتين مع إيجور كورنادو.

وغادرت جماهير الشارقة ملعب المباراة بحزن كبير، حيث كانت تمني النفس بالفوز ومواصلة سكة الانتصارات، ويعتبر هذا التعادل الثالث لعجمان إضافة إلى فوزين سابقين خلال 9 مباريات في الدوري، والثالث للشارقة، بعد التعادل مع بني ياس وحتا، وتواصلت عقدة فرق القاع والوسط مع «الملك» للموسم الثاني على التوالي.