بـرشلـونـة وريـال مـدريــد يتعادلان في قمة نادرة بدون أهداف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرمت أصابع يد الفرنسي فيرلان مندي الخمسة فريقه ريال مدريد من الفوز بالكلاسيكو في ملعب برشلونة الكامب نو بعد هدف رائع من الويلزي جاريث بيل في مباراة اتفق المحللون على أنها كانت دفاعية بامتياز. وعلق مدرب الريال زيدان على هدف نجمه وقال: «كنت سعيدا بأدائه وتمنيت لو أن هدفه احتسب، فيرلان مندي كان متسللا بأصابع أربعة وإبهام». وهذا هو أول «كلاسيكو» بتعادل سلبي بين الغريمين منذ 17 عاماً، واعتبر زيدان العودة بنقطة من معقل برشلونة مكسباً وقال: «راضون بالنقطة رغم هدر كثير من الفرص وفخور باللاعبين». من جهته، قال الكابتن راموس، الذي تجاوز ميسي نجم برشلونة وزميله السابق تشافي وأسطورتي الريال مانولو سانشيز وفرانشيسكو خنتو (42 لكل منهم) في عدد لقاءات الكلاسيكو (43)، أن الحكم هيرنانديز هيرنانيدز حرم فريقه من ركلتي جزاء استحقها فاران وقال: «شاهدنا الإعادة بين الشوطين، كنا نستحق ركلتي جزاء لكن ما نقوله لن يغير من الواقع شيئاً».

وعلق فريق التحكيم بصحيفة الموندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة على الكلاسيكو وكتب: «لونجليه لم يركل فاران بقوة تكفي لمنحه ركلة جزاء لكن ايفان راكيتيتش أمسك بوضوح فاران وأسقطه أرضاً. كان يترتب على الحكم منح الريال ركلة جزاء وحتى الفار أخطأ عندما لم يبين للحكم هيرنانديز أنها ركلة جزاء». وحللت الموندو أداء الأوروجوياني الدولي فيدي فالفيردي (21 عاماً) لاعب وسط الريال وكتبت: «ظهر فالفيردي بقوة بدنية وهيمنة واضحة ومنح فريقه التنفس مدة 80 دقيقة قبل استبداله بلوكا مودريتش، كان أفضل من فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة». وشهد الكلاسيكو مشاركة واعد برشلونة أنسو فاتي ليكون أصغر لاعب في القرن ال21 يشارك بالكلاسيكو (بعمر 17 عاماً و48 يوماً) بعدما نزل بديلاً لجريزمان في الدقيقة 82 متفوقاً بذلك على كركيتش (17 عاماً و117 يوماً). ويعود الرقم القياسي لفسيسينتي مارتينيز لاعب شامارتان الذي لعب في عام 1941 بسن 16 عاماً و280 يوماً. وانتقدت الصحف إهدار الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة ذهبية للتسجيل فيما أشادت بأداء الفرنسي جريزمان في أول كلاسيكو. وعلق مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على النتيجة التي أبقت الفريقين متشاركين في الصدارة: «كنا نحب أن نفوز، كنا ملزمين أكثر منهم بعض الشيء بالفوز لأن المباراة على أرضنا لكنهم قدموا مباراة جيدة. في الترتيب، مازلنا متساويين، لكن هكذا هي الليغا». وأجمع المحللون على كون الريال الطرف الأفضل في اللقاء وحصل على أخطر الفرص لكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف وأنهى اللقاء ب17 تسديدة نحو المرمى مقابل أربع فقط لأصحاب الأرض. ولم يخسر زيدان للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات كمدرب للريال على ملعب كامب نو (انتصاران وثلاثة تعادلات) وهو رقم قياسي لمدرب في النادي الملكي. وفي سياق متصل، أوقفت الشرطة شخصين على الأقل بعد إضرام النيران في حاويات النفايات وفق ما أفاد مراسل فرانس برس. وبحسب هيئات الإسعاف المحلي، أصيب 21 شخصاً بجروح طفيفة وشل المتظاهرون حركة المرور خارج الملعب بعدما حثتهم منظمة «تسونامي الديمقراطية» المؤيدة لانفصال الإقليم، على التجمع في أربع نقاط محددة حوله قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة.