المزروعي: محمد بن زايد جمع الشجاعة والعلم والحكمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على «إنستجرام» مقطعاً صوتياً للداعية الدكتور أحمد بن قذلان المزروعي بعنوان «روح وطن - وغصة في حلق أهل الفتن»، تناول فيها السيرة الطيبة والمسيرة العطرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومواقفه الحاسمة تجاه أهل الفتن والظلام، وحربه ضد أعداء الأمة.

وقال ابن قذلان المزروعي: «الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، أمَّا بعد.. فكلمة في حق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ذاك الرجل الذي جمع شجاعة في حلم، وحكمة في علم، وتواضعاً مع هيبة، وعدالة مع رحمة، يقبل رؤوس آبائنا، ويحتضن صدره أبناءنا، وتلمس كَفّهُ كفوف مرضانا.. يجلس مع طفلة على رصيف.. يعتذر من صغيرة مدت يدها فلم يرَها بكل أسف.

أضاف المزروعي: «يعانق قلبه، قلوب أصحاب الهمم، تهتم روحه بروح من فقد له أب أو أم، كلماته بلسم للقلوب، نظرته تبعث الأمل في الشعوب، سحابة خير على الدول، شجرة مثمرة ذات ظلل، يد بيضاء للفقراء، سيف مسلول على الأعداء، يقف مُتعَباً ليسعد الشعب، يسهر ليلاً ليأمن الناس، همّتُه عانقت همم السحاب، وأفكاره مباركة بفضل رب الناس، قطع الله به دابر «الإخوان» الخونة، وأخمد الله به فتنة الحوثيين الظلمة، فقدره معروف، وسعيه لا ينكره إلا رجل أحمق هوف، ولا يتكلم فيه إلا مَن المرض على قلبه محفوف».

وقال: «لن تزيد كلمات أهل الفتنة في سموه إلا حباً، ولن يزيده طعن الحاقدين فيه إلا رفعة وطيباً، (كعود زاده الإحراق طيباً)، لن تزيد حملتهم التشويهية في حسن سيرته إلا جمالاً، ولا طعناتهم البائرة في مكانته إلا فضلاً، (وإذا أراد الله نشر فضيلة.. طويت أتاح لها لسان حسود) ولن يزدادوا في أعيننا إلا حمقاً، وفي الواقع إلا كشفاً، وعند الصادقين إلا بغضاً؛ فإنه من علامة أهل الانحراف الوقيعة في ولاة الأمر، وهي علامة نفاق كما قال السلف».

وقال المزروعي: جاء عن أبي الدرداء أنه قال: «أول نفاق الرجل طعنه في إمامه».. ومن واجبنا شرعاً أن ندافع عمن كان لليتيم أباً وللأب ولداً وللمجروح طبيباً وللطالب معلماً، فالدفاع عن ولاة الأمر حق شرعي وواجب وطني، كما قال صلى الله عليه وسلم: «أعطوهم حقهم»، قال أبو العباس القرطبي: «يعني السمع والطاعة، والدفاع عرضاً ونفساً، والاحترام والنصرة له على من بغى عليه».

وقد أكد ذلك ابن جماعة فقال رحمه الله: «الدفاع عنه أي عن السلطان بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية»، وإذا كان من رد عن عرض أخيه من الفضل أن رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، فالرد عن ولاة أمرنا أعظم أجراً وأجزل فضلاً وأوجب حقاً، حفظ الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ورفع قدره، وزاد في أجره، ورد كيد الحاقدين في صدورهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من شرورهم».