نادي سيدات الشارقة يطلق خطة تطويرية متكاملة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي سيدات الشارقة، خلال حفله السنوي للموظفات الذي أقيم مؤخراً، عن خطته التطويرية المتكاملة للعام 2020، الرامية إلى الارتقاء بخدمات ومرافق النادي، وتوسيع أنشطته، ليلبي جميع رغبات السيدات والفتيات عضوات النادي وزائراته، وذلك بحضور كل من المدير العام ورؤساء الأقسام والمديرين والموظفين.

قالت خولة السركال، مدير عام النادي: إن الأساس في نجاح أي مؤسسة أو فشلها هو فريق العمل التابع لها، ونحن نفتخر بوجود فريق عمل متميز، جسد المعنى الحقيقي لروح العمل الجماعي المثمر، وتمكن من تحقيق رؤية وأهداف النادي، وتسجيل إنجازات ونجاحات طوال الأعوام الماضية جعلت من النادي وجهة رائدة واستثنائية بكل ما تحتاج إليه المرأة وطفلها، بما يسهم في تحقيق رؤية النادي، والوصول به إلى أعلى مستويات التميز.

وأضافت: يلتزم النادي بتقديم أفضل الخدمات للسيدات وأطفالهنّ، عبر توثيق علاقات التعاون مع شركائه لتقديم خدمات ومنتجات بمعايير عالمية، وسنركز خلال العام المقبل على تعزيز الابتكار والإبداع وتطوير المهارات والقدرات المهنية للموظفات. وأكدت أن النادي يتطلع من خلال خطته الجديدة لعام 2020 إلى الحفاظ على مكانته الرائدة عبر توفير خدمات متميزة ومتكاملة.

أكدت عائشة بهيان، رئيس قسم التطوير الإداري و الموارد البشرية، أن التطورات والتحديثات التي شهدتها مرافق النادي جاءت ثمرة الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين مختلف أفراد فريق العمل من أجل تلبية احتياجات العضوات والزائرات، وتقديم خدمات فريدة، والعناية بجميع التفاصيل بما يحقق رضاهنّ وسعادتهنّ. وقالت بهيان: فريق العمل هو ثروتنا الحقيقية، وتحقيق هذا المستوى من التميز والنجاح دليل على التزامنا بالعمل يداً واحدةً لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة بتعزيز مكانة النادي، باعتباره بيئةً حاضنةً للإبداع ووجهةً ملهمةً للسيدات وأطفالهن.

اختتم الحفل بتكريم نخبة من الموظفين المتميزين ضمن 26 جائزة.