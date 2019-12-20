استرداد 10 مليارات دولار موجودات من أمريكا إلى الدول المنهوبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء وعبد الرحمن سعيد

أكد المشاركون في أعمال اليوم السادس للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطرف في اتفاقية الأمم متحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في أبوظبي، أن الولايات المتحدة تمكنت من استرداد موجودات عامة مسروقة وأصول تقدر ب10 مليارات دولار لحسابات الدول المنهوبة، فيما تمت مصادرة نحو 1.5 مليار دولار من الذهب من المملكة المتحدة والبرتغال والولايات المتحدة وكولومبيا، مشددين على ضرورة تكثيف ووجوب العمل سوياً، وتعزيز أواصر التعاون الدولي؛ من أجل المصلحة العامة للدول.

استعرض المشاركون من ممثلي ومندوبي أجهزة الرقابة من مختلف دول العالم مناقشاتهم وخبراتهم؛ لتبادل المعلومات حول كيفية مكافحة الفساد، وتدابير الوقاية، ومبادئ الشفافية والحوكمة، وكيفية استرداد الموجودات العامة، والعائدات المالية للدول؛ لدعم وتعزيز أهداف الخطة المستدامة 2030، مما يتيح لهم الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة في المؤتمر.

وأوضح ممثل المملكة المتحدة أن إساءة استخدام الأموال العامة تعد جريمة في بلده، مبيناً أنهم في المملكة المتحدة قاموا بالقبض على عدد من الوزراء والموظفين في القطاع العام، وأعضاء في القوات المسلحة، والممارسين الذين اقترفوا جرائم الفساد؛ حيث إنهم اليوم باتوا وراء أسوار السجون.

وشدد على أنه لا بد من فعل شيء؛ لاسترداد الموجودات التي تمت مصادراتها بشكل غير مشروع من دون أي دليل أو تبرير؛ حيث إن التبرير الوحيد كان يتمحور حول أسباب سياسية، مبيناً أن المملكة المتحدة والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وكولمبيا صادرت 1.5 مليار دولار من الذهب.

وقال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية: قمنا مؤخراً باسترداد لموجودات عامة وأصول قيمتها 10 مليارات دولار لحسابات الدول المنهوبة.

وأكد ممثل الصين أن عملية استعراض التنفيذ مستمرة بشكل سلس منذ 9 أعوام، وتم التمكن من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحسين التشريعات الوطنية، كما عززت الصين التعاون؛ لمكافحة الفساد، مضيفاً: إنه فيما يتعلق بالوقاية من الفساد، واسترداد الأصول؛ فإن آلية مكافحة الفساد تعكس كيفية النظام المالي.

وأكد اهتمامهم بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ حيث إن الصين قاضت أكثر من 190 شخصاً بجريمة الفساد، ومنذ عام 2008 إلى عام 2010 تم عقد العديد من الدورات التدريبية؛ لمكافحة الفساد، وأكثر من 100 مسؤول من بلدان نامية أتوا إلى الصين؛ لحضور الندوات التدريبية، وللاطلاع على إنجازات مبادرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وهناك 6 دورات وورش عمل؛ لمكافحة الفساد تشهد حضور 25 مسؤولاً من بلدان أخرى، وأض اف: خلال السنوات الخمس الأخيرة كان هنالك برنامج مختصة بمكافحة الفساد، ودورة تدريبية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد، وحضرها 55 شخصاً من 55 دولة مختلفة.

وأكد ممثل سريلانكا، ضرورة عدم التسامح مع مرتكبي جرائم الفساد، وقال: «لدينا 4 دعائم لمكافحة الفساد؛ تشمل: تعزيز التعليم؛ وإصلاح المؤسسات؛ وتحسين التدابير الوقائية؛ وتشغيل مليون موظف لمكافحة الفساد، إضافة إلى تطوير أجهزة آلية مكافحة الفساد، ووضع نصوص تتعلق بتضارب المصالح، كما تم وضع استمارة إلكترونية إضافة إلى إقرار الذمة المالية، وإصدار 4 أدلة إرشادية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع المجتمع الدولي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة».وأشار ممثل الفلبين إلى أن بلاده تقوم بإشراك كافة أصحاب المصلحة العامة والخاصة؛ حيث تم وضع رؤيا 5 سنوات لطموحات عام 2040، مما يعزز رؤية الشعب ومطامحه وخطة 2030؛ حيث عمل مكتب قاضي المظالم مع لجنة مكافحة الفساد في متابعة قضايا الفساد كتبادل قضايا غسل الأموال، وعمل لجنة النزاهة والتقييم؛ لتقديم كافة التقارير عبر تطبيقات ذكية لتعقب ومكافحة الفساد، ووضع برنامج خاص لتدقيق الحسابات والاستفادة من التكنولوجيا في التصوير الرقمي، مما يساعد على تطوير العمل، وإنفاذ وصيانة السياسات والتدابير الوقائية؛ لمنع الفساد.

وقال ممثل روسيا الاتحادية: قمنا بعمل استراتيجية وطنية والتي تقام كل سنتين؛ لتحسين المسؤولية وحماية المبلغين والشهود، إضافة إلى قيام أكثر من مليوني موظف بتقديم تقارير عن الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد والجريمة في بلادنا. وتم اعتماد قانون حول ملكية الصكوك؛ للكشف عن الادعاءات غير القانونية، مما يساعد الهيئة في الكشف عن كافة أشكال الفساد.

وقال ممثل اليونان: أنشانا لجنة وطنية لمكافحة الفساد؛ حيث تم تسجيل الشركات والمنظمات، وتسجيل أكثر من 100 ألف مسؤول حكومي، كما قمنا بالرقابة على المصالح الخاصة، ونسعى إلى شحذ الرغبة لمكافحة الفساد؛ وذلك من خلال سن القوانين التي تضم نهجاً متعدد القطاعات، والعمل على درء الالتزامات المالية، والنهوض والتعاون الدولي من قبل الأجهزة المسؤولة، إضافة إلى الاستقطاب الأجنبي.

وأوضح ممثل ساحل العاج: قمنا بوضع تدابير وقائية في المناهج الدراسية، ومحاسبة الأشخاص؛ لرفع المستوى الثقافي في قرار الذمة المالية؛ لتعزيز مكافحة الفساد في المجتمع.

وأفاد ممثل أنجولا، أنه تم وضع استراتيجية وطنية في بلاده لمكافحة الفساد؛ من خلال المنع والكشف والمساءلة، وإعطاء الأولوية القصوى للتعليم ومدونات السلوك في الرشى، وتضارب قانون الإفصاح عن المناصب العليا والأقارب؛ للمحافظة على القيم، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.

وطالب ممثل مولدوفا بسن قانون لاسترجاع الموجودات ومكافحة غسل الأموال، وعمل مدونات للإجراءات الجنائية؛ من خلال هيئة وطنية تعاقب مرتكبي جرائم الفساد، وقد قمنا مؤخراً بضبط مبلغ يقدر ب140 مليون يورو.وقال ممثل بنجلاديش: قمنا باسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم استرداد موجودات عامة تزيد قيمتها على 16 مليون دولار، إضافة إلى استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون يورو، ممثلة في شقق وبيوت فاخرة وأراض زراعية تعود لملاك غير حقيقيين.

وأكد ممثل زيمبابوي تمكن بلاده من استرداد موجودات عامة قيمتها 1,4 مليار دولار.