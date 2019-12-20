محمد بن زايد يبحث المستجدات مع السيسي وخان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أمس، اتصالاً هاتفياً من عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة, وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها، بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما استعرض الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

من ناحية أخرى، هنأ صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، خلال اتصال هاتفي مساء أمس، عبد المجيد تبون بمناسبة توليه مهامه رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد سموه خلال الاتصال متانة العلاقات مع الجمهورية الجزائرية، معرباً عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والتقدم بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين متمنياً للشعب الجزائري الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال سموه على «تويتر»: «خالص التهاني لفخامة عبد المجيد تبون بمناسبة توليه مهامه رئيساً للجزائر الشقيقة، بعد نيله ثقة شعبه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه والعبور ببلاده إلى مرحلة جديدة من التقدم والاستقرار».

من جانبه أعرب عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تهنئته، وعلى ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الجزائرية وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

(وام)