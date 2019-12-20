النائب العام يبحث التعاون مع نظيره القيرغيزي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة في مقر مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، أتكوربيك جامشيتوف، النائب العام للجمهورية القيرغيزية، وأديلبيك تولتيميروف، القائم بأعمال سفارة الجمهورية القيرغيزية في الإمارات، والوفد المرافق الذي يضم أكنازاروف زالقاربيك - نائب رئيس إدارة مكافحة الفساد بالنيابة العامة، أكماتوف أسيلبيك - رئيس الإدارة الدولية بالنيابة العامة، ونوربيك كاراجولوف - سكرتير ثالث، قنصل بسفارة الجمهورية القيرغيزية في أبوظبي.

وحضر من جانب النيابة العامة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، علي سعيد الزيودي - رئيس نيابة - مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام للدولة، وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام، وتم خلال اللقاء استعراض النظام القضائي في الإمارات وقيرغيزية، وأوجه التعاون بين الدولتين في مجال أعمال النيابة العامة، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.