قتلى وجرحى في قصف جوي على إدلب وقذائف على حلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتِلَ ثلاثة مدنيين، وأصيب21، أمس؛ جرّاء قصف جوي روسي على مناطق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، فيما ذكر تقرير إخباري، أن الجيش يمهد نارياً لمعركة «إدلب الكبرى» التي قد تبدأ في أي لحظة، في وقت أصيب عدد من المدنيين بجروح؛ نتيجة سقوط عدة قذائف صاروخية على أحياء في مدينة حلب، في حين قُتِلَ 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شرقي سوريا.

وقال مصدر في الدفاع المدني، التابع للمعارضة، «أطلقت طائرات حربية روسية صواريخ فراغية على مدن وبلدات معرة النعمان وخان السبل وتل مريخ في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، صباح أمس»، مشيراً إلى مقتل ثلاثة مدنيين في بلدة خان السبل، وإصابة 11 آخرين، إلى جانب إصابة أكثر من 10 أشخاص في سقوط براميل متفجرة على أطراف مدينة معرة النعمان.

وأضاف المصدر: إن «الطيران الحربي الروسي قصف منذ ساعات الفجر الأولى بالصواريخ أطراف بلدة معرشورين، وقرى: دير سنبل؛ وسرجة؛ وبزابور؛ والناجية؛ وفريكة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وسط حركة نزوح لآلاف المدنيين من تلك المناطق إلى ريف إدلب الشمالي».

من جانبه، قال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير»، التابعة للمعارضة، إن «كثافة القصف الروسي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي خلال الأيام الماضية؛ هو تمهيد لتقدم القوات الحكومية والروسية باتجاه مدينة معرة النعمان، ومناطق (أوتوستراد حلب حماة)». وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية: إن «الطائرات الحربية السورية استهدفت مقراً لحركة «أحرار الشام» قرب بلدة معرشورين بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر بالموقع».

ومن جانبها، أكدت صحيفة «الوطن» السورية، أن تكثيف الغارات من قبل الطيران الحربي السوري والروسي على مواقع المسلحين في إدلب، يأتي تمهيداً على ما يبدو ل«معركة إدلب الكبرى» التي قالت إنها «قد تبدأ في أي لحظة». وذكرت أن «الجيش يمهد نارياً لمعركة إدلب الكبرى، التي اقتربت كما يبدو ساعتها؛ بعدما حشد لها ما حشد من عدد وعتاد قبل أيام؛ لتكون معركته حاسمة؛ لتحرير إدلب وأريافها إذا ما أزفت ساعتها». ونقلت عن مصدر ميداني، أن «الجيش مستعد أيما استعداد؛ لتحرير إدلب وأريافها».

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة حلب، أن 3 مواطنين أصيبوا؛ نتيجة استهداف المدينة بأربع قذائف صاروخية سقطت على منطقة الحمدانية، ومشروع 3000 شقة في المدينة. وذكرت وسائل إعلامية محلية في المدينة، أن مستشفيات حلب استقبلت 7 جرحى كحصيلة أولية، وقالت: إن الأهالي عاشوا لحظات من الرعب والهلع. إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية نقلاً عن مصادر أهلية، أن سيارة مفخخة انفجرت، ظهر أمس، إلى جانب مبنى البلدية في بلدة تل حلف غربي مدينة رأس العين، ما تسبب بمقتل 5 مدنيين، وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

(وكالات)