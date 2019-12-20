شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿البحرين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع واشنطن فى المجالين الاقتصادى والمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى على عمق علاقات مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وشراكة استراتيجية متميزة فى كافة الأصعدة، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائى بينهما وخاصة فى المجالين الاقتصادى والمالى بما يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالنماء والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير البحرينى اليوم مع جاستين سيبيرل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، حيث نوه بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتى أسهمت بشكل كبير فى تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما.

وخلال اللقاء تم بحث آخر المستجدات فى الأوضاع الاقتصادية العالمية، كما تم التطرق إلى سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز التنسيق فى المجالات المالية والاقتصادية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على صعيد الاقتصاد العالمي.