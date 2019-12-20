شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: فتح أى مكاتب أو بعثات رسمية لأى دولة بالقدس يضر بعملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دولة الامارات العربية المتحدة، رفضها فتح أى مكاتب أو بعثات رسمية لأى دولة فى مدينة القدس، باعتبار أن ذلك يعد انتهاكا للوضع القانونى للمدينة وانحيازا للاحتلال الاسرائيلى ، مشددة على أنها خطوة ايضا ضارة بعملية السلام .

جاء ذلك فى كلمة سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التى عقدت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق ، بناءً على طلب فلسطين والذى ايدته الدول العربية، لبحث الخطوات والإجراءات التى يمكن أن تقوم بها الدول العربية ازاء الخطوة غير القانونية التى قامت بها جمهورية البرازيل من خلال فتح مكتب تجارى لها فى مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى اسرائيل.

وقال، دولة الإمارات قامت بإرسال عدة رسائل للدول التى كانت تنوى افتتاح مكاتب لبعثاتها بالقدس بما فيها البرازيل وحثتها على عدم اتخاذ تلك الخطوات التى لن تساعد فى تحقيق السلام وإيجاد الحلول اللازمة لتحقيقه، مضيفا: أننا مع الإجماع العربى فى اتخاذ اى اجراء من شأنه الحد من تلك الانتهاكات ومن اجل الحفاظ على حقوق دولة فلسطين والعرب فى المدينة المقدسة.

وطالب السفير الجنيبى، المجتمع الدولى بتنفيذ القرارات الصادرة عن الامم المتحدة وقراراى مجلس الامن والقرارات الصادرة عن القمم العربية بشأن وضع مدينة القدس والقضية الفلسطينية بما يساهم فى التوصل الى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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كما أكد رفض الامارات لأية محاولات لانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس،وأدانت السياسات والخطط الاسرائيلية غير القانونية التى تسعى لتغيير الواقع وضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وكان الاجتماع قد عقد بناء على طلب فلسطين، وبحث الخطوات والإجراءات التى يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التى قامت بها البرازيل بفتح مكتب تجارى بالقدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل.