شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: المملكة تنفق بسخاء لخدمة الحجاج.. ولا عوائق أمام قدوم أي مسلم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن أن المملكة العربية السعودية، تنفق بسخاء على مشاريع ضخمة بمقاييس عالمية لخدمة ضيوف الرحمن، وأن توسعة المسجد الحرام تستوعب مليوني مصلٍّ، وأكثر من 120 ألف طائف في الساعة
وأضاف بنتن، في لقاء على قناة الإخبارية، أن التحول الرقمي سهَّل قدوم الحاج والمعتمر للحرمين الشريفين، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا توجد أية عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين.
وتابع أن قرار القدوم للحج أو العمرة هو قرار “شخصي” وعملية سهلة يمكن أن ينفذها أي شخص من جواله.
وأشار وزير الحج والعمرة إلى أن الوزارة منظومة ضمن 35 جهة حكومية تعمل لخدمة الحجاج، وعلى أن يحصل الحاج على الخدمة الراقية.
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