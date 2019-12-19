شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحصاء» توضح السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر 2019م بلغ 0.1% مقارنةً بالشهر السابق أكتوبر 2019م.

وكشفت الهيئة، في تقريرها الشهري للرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة لشهر نوفمبر الماضي، والمخصص لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة، عن ارتفاع المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2 %، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 %، والعجائن الورقية بنسبة 0.9 % والأجهزة الطبية بنسبة 4.4 % والآلات الكهربائية بنسبة 2.8 %.

كما أظهر التقرير انخفاض منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.8 %، والخامات والمعادن انخفضت بنسبة 0.7، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات تراجعت بنسبة 0.5، واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات بنسبة 1.2 %.