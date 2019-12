دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع

عندما تقوم ببناء أكبر كاميرا رقمية في العالم لتشغيل الـ تلسكوب الأكثر إثارة للإعجاب في العالم فستحتاج إلى تصنيع واحدة من أكثر العدسات المدهشة في العالم، هذه هي الطريقة التي ظهرت بها هذه العدسة الضخمة التي يبلغ عرضها 5.1 قدم وهي أكبر عدسة بصرية عالية الأداء على الإطلاق تم تصنيعها حتى الآن. © القيادي تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع

© alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع

تم تصميم كاميرا بدقة 3.2 جيجابكسل لكي تعمل مع تلسكوب Large Synoptic Survey

ولكن بعد الحصول على الضوء الأخضر في عام 2011 وتأمين التمويل في عام 2015،

بدأ المهندسون والعلماء في تحويل هذه الفكرة إلى واقع فعال.

© alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع اكتشف ايضاً | اغلى 5 عدسات تصوير فوتوغرافي في العالم

تتميز الكاميرا باحتوائها على مستشعر CCD للصور الاكبر في العالم والذي يتكون

من 189 مستشعر منفرد تم تجميعهم في مستشعر واحد بوضوح 3.2 جيجابكسل.

تم تشغيل هذا المستشعر على قمة جبل Cherro Pachon في تشيلي، حيث التقط

صورة للسماء في الليل بتعريض مدته 15 ثانية كل 20 ثانية ليتمكن هذا التلسكوب

من التقاط السماء الجنوبية المرئية بالكامل.

© alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع

لكن المستشعر لا يؤدي بشكل جيد بدون الاستعانة بـ عدسة ممتازة، في حالة تلسكوب LSST

الذي يتضمن ثلاثة مرايا ضخمة وعدستين زجاجيتين، الاولى هي L1 بعرض 5.1 قدم التي

نتحدث عنها، والثانية أصغر بحجم 3.9 أقدام.

Advertisements

وفقًا لبيان صحفي نشره مختبر لورنس ليفرمور الوطني (LLNL)، يُعتقد أن العدسة

الرئيسية “هي أكبر عدسة بصرية عالية الأداء في العالم تم تصنيعها على الإطلاق”.

© alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع

تم تصنيع العدستين بواسطة شركة Ball Aerospace ومقرها كولورادو وشركة أريزونا

للأنظمة البصرية ومقرها توكسون على مدار خمس سنوات، وتم تركيبها في هيكل من ألياف

الكربون ثم شحنها بواسطة شاحنة من Tucson AZ إلى مختبر SLAC National

في مينلو بارك، ومن باب الاحتفال تم التقاط مجموعة من الصور عند وصول العدسة بأمان.

© alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع * صور لاكبرعدسة في العالم لـ تلسكوب Large Synoptic Survey © alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع © alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع © alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع © alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع © alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع © alqiyady تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع

يعود الفضل في إنشاء هذه العدسة المذهلة إلى علماء بصريات LLNL لين سيبالا

وبرايان بومان ومهندسي LLNL فينسنت ريوت وسكوت وينترز وجوستين وولف،

الذين ساعد عملهم “على فترة ما يقرب من عقدين” على تصنيع عدسة كاميرا LSST.

لمعرفة المزيد حول العدسة المذهلة توجه إلى موقع LLNL على الإنترنت

أو قم بمشاهدة المزيد من الصور على حساب مختبر SLAC في موقع فليكر.

The post تعرف على عدسة تلسكوب LSST التي استغرقت 5 سنوات للتصنيع appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي