شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى يعلن جدول استشارات تشكيل الحكومة الجديدة "السبت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس النواب اللبنانى، مساء اليوم الخميس، عن جدول استشارات تشكيل الحكومة الجديدة، والتى سيجريها رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، يوم السبت المقبل، مع أعضاء المجلس النيابى من الكتل النيابية والنواب المستقلين.

ويقوم رئيس الحكومة المكلف بموجب هذه الاستشارات - والتى لا تحمل صفة الإلزام له خلال عملية تشكيل الحكومة الجديدة، على عكس الاستشارات النيابية الملزمة لتسميته رئيسا للوزراء - باستطلاع آراء النواب والوقوف على مطالبهم فى شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة وآليات التمثيل الوزارى داخلها وجدول أعمالها والأولويات الحكومية التى ينبغى أن تُتبع.

وتُستهل الاستشارات النيابية غير الملزمة، فى تمام الساعة الـ 11 صباحا، حيث يستطلع رئيس الحكومة المكلف رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يعقبه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ثم رئيسا الوزراء السابقين نجيب ميقاتى وتمام سلام، ونائب رئيس المجلس النيابى إيلى الفرزلي.

ومن المقرر أن يستمع "دياب" أيضا إلى آراء الكتل النيابية والنواب المستقلين وفق الترتيب التالي: كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) – كتلة المستقبل (تيار المستقبل) – كتلة لبنان القوى (التيار الوطنى الحر وحلفاؤه) – كتلة اللقاء الديمقراطى (الحزب التقدمى الاشتراكي) – كتلة الوسط المستقل (تيار العزم) – الكتلة القومية الاجتماعية (الحزب السورى القومى الاجتماعي) – كتلة الكتائب (حزب الكتائب اللبنانية).

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كما يتضمن الجدول كتلة اللقاء التشاورى (تجمع لـ 5 نواب عن الطائفة السُنّية) - كتلة الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) – كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) – كتلة التكتل الوطنى (تيار المردة) – كتلة ضمانة الجبل (الحزب الديمقراطى اللبناني) – كتلة النواب الأرمن (حزب الطاشناق) . كما يشمل الجدول 10 نواب مستقلين.

وكان 69 عضوا بمجلس النواب اللبنانى قد اختاروا اليوم وزير التربية والتعليم العالى الأسبق الدكتور حسان دياب، لمنصب رئيس الحكومة الجديدة المرتقبة.

وحصد "دياب" وهو أستاذ بالجامعة الأمريكية فى بيروت، أصوات الكتل النيابية لكل من حزب الله، وتيار المردة، والحزب السورى القومى الاجتماعي، وحركة أمل، والتيار الوطنى الحر وحلفاؤه، إلى جانب نائب رئيس المجلس النيابى إيلى الفرزلي، ونائب واحد مستقل.