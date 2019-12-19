شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لبطولة الفجيرة للخيل الأصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برعاية الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت اليوم الخميس ، فعاليات النسخة الخامسة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، في المنطقة المقابلة لقلعة الفجيرة التاريخية.



جانب من المهرجان

وحفلت أشواط اليوم الأول التي خصصت للمهرات عمر سنة وعمر سنتين، بمنافسات مثيرة وشيقة، وشهد فعاليات الافتتاح وتوج الخيول الفائزة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الاجسام والقوة البدنية، كما شهد الفعاليات عدد من المسؤولين وملاك ومربي الخيول بالإضافة الى جمهور كبير من عشاق الخيول العربية الأصيلة.

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المهرجان

وتشارك في البطولة التي تختتم يوم السبت نحو 300 جواداً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، ويشهد يوم غد (الجمعة) ثاني أيام البطولة 3 أشواط مقسمة الى 6 أقسام، وتبدأ بشوط الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق مقسم الى 3 اقسام "أ،ب،ج"، ثم يليه أشواط الخيول الذكور الذي يبدأ بشوط الأمهار عمر سنة ومكون من قسمين "ا،ب" يليه شوط الأمهار عمر سنتين وهو مقسم لثلاثة أقسام "أ،ب،ج"، وبه تنتهي فعاليات اليوم الثاني.