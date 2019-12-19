شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عسكريين سوريين اثنين فى استهداف مسلحين لمواقع للجيش بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، بأن مسلحين استهدفوا مواقع للجيش السورى فى ريف إدلب بطائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابة عسكريين سوريين اثنين بجروح.

وقال رئيس المركز الروسى اللواء يورى بورينكوف - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، الإخبارية اليوم الخميس - إن طائرة مسيرة تابعة للمسلحين ألقت قنبلة على مواقع الجيش السورى شرقى مدينة خان شيخون بريف إدلب صباح اليوم؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من العسكريين السوريين بجروح.

وأضاف أن المسلحين استهدفوا خان شيخون بطائرات مسيرة مرتين خلال اليوم؛ مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المبانى دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.