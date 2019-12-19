شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صاروخ من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في التجمعات السكانية الإسرائيلية المحاذية للقطاع دون إحداث أضرار أو تسجيل اصابات.

واعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي ثلاثة مسلحين فلسطينيين حاولوا عبور السياج الأمني من غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة مسلحين فلسطينيين حاولوا عبور السياج الأمني من شمال قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.

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