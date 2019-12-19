شكرا لقرائتكم خبر عن من هو رئيس حكومة لبنان الجديد المثير للجدل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ميشال عون منذ ساعات قليلة تكليف حسام دياب وزير التعليم السابق بتشكيل حكومة لبنان خلفا لسعد الخريرى؛ بينما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن متظاهرين بدأوا التوجه إلى منزل دياب، فى الوقت الدى توجهت قوات الأمن اللبنانية إلى منزل دياب، في ظل تزايد انتشار الدعوات للتظاهر أمام منزله.

حصل دياب على 69 صوتًا خلال الاستشارات النبابية التى أجراها عون، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مقابل 13 صوتًا فيما حصدها السفير نواف سلام 13 صوتًا، وصوتًا واحدًا للدكتورة حليمة قعقور، فيما امتنع عن التصويت 42 آخرين.

- حظى بتأييد أغلب الكتل النيابية. - يؤكد المراقبون للشأن اللبنانى أنه مدعوم من حزب الله. - يبلغ من العمر 60 عاما وليس بعيدا عن الدوائر السياسية، حيث عمل وزيرا للتربية والتعليم فى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلال الفترة من 2011 حتى 2014. - تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة. Advertisements - حصل على دكتوراه في هندسة الكمبيوتر عام 1985، وانضم إلى هيئة التدريس بجامعة الأمريكية في بيروت، وعمل أستاذًا للهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة. - كتب أكثر من 130 بحثًا منشورًا في عدة مجلات علمية دولية ومؤتمرات عالمية. - كان العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس بين عامي 2004 و2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان، أكتوبر من عام 2006. - درس هندسة الاتصالات، وحصل على ماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر.

فمن هو حسان دياب الذى لم يحظ بتوافق الشارع اللبنانى حتى الآن؟

- يواجه دياب تحديات اقتصادية ضخمة، فضلا عن احتقان سياسي متنامي منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضى.

- يراهن على ما وصفه بـ"خطة الإنقاذ" التي تعهد فيها بمشاركة كافة الأطياف السياسية في لبنان.

- وعد دياب فى أول تعليق له بعد انتهاء المشاورات النيابية اليوم أو بـ "خطاب التكليف"، أن يلتزم بمطالب المتظاهرين، مطالبًا ما أطلق عليه "الحراك الشعبي" بالمشاركة في تشكيل وزراء حكومته.