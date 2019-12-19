شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، استعداد الأمم المتحدة لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات فى العراق. وخلال لقائها مع رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى تم بحث تطور الأوضاع السياسية فى البلاد، وضرورة اختيار كابينة حكومية ضمن التوقيتات الدستورية تلبى مطالب الشعب العراقي.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس. كما ناقش الطرفان جهود مجلس النواب فى المضى بتشريع قانون الانتخابات الجديد، وإنجازه بالشكل الذى يمكن العراقيين من الانتخاب بشكل شفاف وأكثر مقبولية، ويسمح لكل أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات، والتأكيد على أهمية إعادة الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية.

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