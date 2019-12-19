نجل العودة: سلسلة جديدة من جلسات محاكمة والدي بدأت الخميس

الرياض/ الخليج 365

قال عبد الله، نجل الداعية السعودي البارز سلمان العودة، إن سلسلة جديدة من جلسات محاكمة والده، بدأت الخميس.

جاء ذلك وفق تغريدة لعبد الله، نجل الداعية الإسلامي الموقوف منذ عام 2017 بالمملكة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأوضح عبد الله، أنه "بعد أن قررت المحكمة (الجزائية المتخصصة بالرياض) سابقا رفع الجلسات في المحاكمة السرية للوالد لأجل النطق بالحكم، تفاجأنا اليوم ببدء سلسلة جديدة من الجلسات".

وأشار إلى أن القرار جاء "بناء على طلب النيابة، ضمن حالة تخبط عامة".

وقال: "مع العلم أن الوالد لايزال في الحبس الانفرادي، وستكون الجلسة القادمة الثلاثاء".

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وفي وقت سابق الخميس، قررت المحكمة عقد جلسة للنطق بالحكم بحق العودة، "في جلسة مفاجئة خلافًا لما هو مقرر" بحسب تغريدة لنجل العودة.

ويُذكر أن المحكمة الجزائية أجلت آخر محاكمة للعودة في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 30 يناير/كانون الثاني عام 2020.

بدورها جددت منظمة العفو الدولية (غير حكومية/ مقرها لندن)، دعوتها لإطلاق سراح العودة "على الفور ودون قيد أو شرط".

وقالت في تغريدة بتويتر الخميس، إنه "لا ينبغي أن يقابل التعبير السلمي بالحبس الانفرادي وعقوبة الإعدام".

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.