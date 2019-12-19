الأكاديمي دياب.. "مهندس اتصالات" يسعى لفك شفرة أزمة لبنان

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

- شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقا بحكومة نجيب ميقاتي، وحاز على 69 صوتا من أصل 128 في الاستشارات النيابية الخميس بقصر بعبدا

- التكليف جاء على عكس ما هو متعارف عليه في الغالبية العظمى لرؤساء الحكومات اللبنانية السابقة، ليكسر قاعدة رئيس الوزراء المنتمي لتكتل سياسي

- حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكمبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985

استشارات نيابية ملزمة تعقد أخيرا في لبنان عقب تأجيلها في مناسبتين، تقود إلى تكليف وزير التعليم الأسبق حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، في مسار قد يشكل انفراجة بأزمة بلد يعيش تحت وطأة ضغط الاحتجاجات منذ أشهر.

تسمية يحصل عليها الأكاديمي وأستاذ هندسة الاتصالات دياب إثر حصوله على 69 صوتا، بينما حصل نواف سلام على 13 صوتا، وحليمة قعقور صوتا واحد (من أصل 128 صوتا)، فيما امتنع البعض عن تسمية أي مرشح، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.

التكليف جاء أيضا على عكس ما هو متعارف عليه في الغالبية العظمى لرؤساء الحكومات اللبنانية السابقة، ليكسر قاعدة رئيس الوزراء المنتمي لتكتل سياسي.

ولا يعتبر تكليف دياب أمرا مفاجئا، فقد سبق وتحدث الإعلام اللبناني عن اتجاه عدد من الكتل النيابية لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يواجه تحد صعب يتمثل في فك شفرة أزمة يعيشها البلد منذ أكثر من شهرين.

فمن هو هذا الوزير الذي تقلد حقيبة التعليم في حكومة نجيب ميقاتي (بالمنصب لأشهر في 2005 ومن 2011 إلى 2014)، والشخصية التي يرشحها السياق للعب دور محوري في واحدة من أصعب الفترات التي يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية.

** أكاديمي على رأس الحكومة

منذ الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، برز اسم دياب كمرشح لخلافة سعد الحريري على رأس الحكومة الجديدة.

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ولد دياب ببيروت في 6 يناير/ كانون الثاني 1959، وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.

حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكمبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.

انضم إلى الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.

يملكُ دياب أكثر من 120 منشورا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات.

كما شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.

عُيّن في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2006، في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

ويرفض حزب الله تشكيل حكومة تكنوقراط ويدعو إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسية" تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري إلا أن الأخير رفض هذا الطرح.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية في ظل أزمة اقتصادية ومالية، ومطالب برحيل النخبة السياسية "بدون استثناء".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.