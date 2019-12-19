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الأهلي يكتسح ضمك بخماسية ويحتل وصافة الدوري

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الأهلي فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه ضمك بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة” في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ 12 دوري كأس الأمير للمحترفين.

سجل أهداف الأهلي كلاً من، دجانيني تفاريس هدفين (9)،(58)، حسين المقهوي (13)، لوكاس ليما (45)، وعلي الأسمري (2+90)، فيما سجل لضمك: زكريا حدراف (36)، وشهدت المباراة مشاركة المدافع معتز هوساوي مع الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب.

بهذخ النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 23 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ضمك عند 5 نقاط في المركز الأخير في ترتيب الدوري.

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