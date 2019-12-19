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شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 124 مركبة «دودج RAM».. خلل يسبب وقوع حوادث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، 124 مركبة من نوع “دودجRAM “، وذلك لوجود خلل فني في منظومة التوجيه قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “المركبات المستدعاة هي من موديل 2013-2018، حيث إن الخلل الموجود والذي قد يؤدي إلى فقد السيطرة أثناء القيادة، يزيد من خطر وقوع حـادث.
ونصحت وزارة التجارة مالكي هذا النوع من المركبات إلى التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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