مصر وإيطاليا تحذران من خطورة مذكرة أنقرة والوفاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية المصري سامح شكري

حذرت وزارتا الخارجية المصرية، والإيطالية من مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج.

وأكدت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري خلال محادثة هاتفية من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أكد أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا لاتفاق الصخيرات، وتعارض جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الاتصال تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين.

كما أجمع الوزيران على ضرورة تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع المبعوث الأممي، لتحريك مسار برلين السياسي.