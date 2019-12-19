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بعد مرور قرن من الزمن على بداية السينما رأينا صور ومشاهد لا تعد ولا تحصى على الشاشة كل منها له جماليته كنتيجة للتغيرات الكبيرة في عالم الكاميرات المخصصة لـ التصوير السينمائي ، من بين هذه المجموعة الكبيرة من الكاميرات القليل منها أستطاع أن يستمر حتى الآن ولا سيما بعدالانتقال من الفيلم إلى الديجيتال، لذلك سنستعرض معاً بعض من اشهر أنواع الكاميرات التي غيرت قواعد اللعبة عبر تاريخ السينما. © القيادي اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة * كاميرا Bell & Howell 2709 Standard 35mm
في أوائل القرن العشرين كان أحد أكبر الأخطاء في تكنولوجيا الكاميرات هو نقص المعايير
القياسية، كان على المصنعين ابتكار حجم فيلم نيجاتف يتم عرضه على اي مسرح لكن
Bell &howell اتخذت قرار بتصنيع افلام لكاميراتهم فقط مع تقنية عرض بالاعتماد
على صيغة فيلم بعرض 35 مم، ومن خلال التوحيد القياسي لمعداتهم فقد قاموا بتوحيد كامل
صناعة الصور المتحركة.
© alqiyady اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة
كاميرا 2709 Standard 35mm كانت فعلاً أكثر الكاميرات أهمية في التاريخ،
إذ كانت مصممة من الخشب والجلد، ولكن بعد أن خسر بعض المخرجين Martin
و Osa Johnson كاميرتهم بسبب النمل الأبيض والعفن في أفريقيا قامت Bell & Howell
بأصدار كاميرا 2709 Standard 35mm اول كاميرا أفلام معدنية بالكامل،
وبحلول عام 1919 كانت كافة إنتاجات هوليوود تصور باستخدام معدات Bell & Howell. * شاهد أيضاً | شاهد اعمال رائعة لأحد فناني المؤثرات البصرية * كاميرا Bolex H16
رغم أنّ Bolex H16 لم تقدم مستوى مماثل بجودة الصورة بالمقارنة مع الكاميرات
الاخرى في هذه القائمة لكنها كانت هامة جداً في تاريخ السينما، اختارت Bolex اتخاذ
خطوة إلى الأمام بصناعة كاميرات المستهلكين بإعطاء المزيد من الأشخاص فرصة تجربة
صناعة الافلام.
© alqiyady اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة
في النهاية كانت أحد الكاميرات الأكثر مبيعاً في زمانها، كاميرا 16 ملم للمستهلك وقد كانت
احدى الادوات التي استخدمها شاب اسمه Steven Spielberg!
لقد كانت بمثابة نعمة لكثير من صانعي الأفلام الطموحين الذين يبحثون عن كاميرا موثوق
بها ومتنوعة وسينمائية، يمكن القول أنها تكافئ في وقتنا الحالي كاميرات DSLR حيث كانت
كاميرا H16 تقدم صورة ممتازة وبسعر جيد. * كاميرات Super Panavision 70/Ultra Panavision 70
كاميرا Super Panavision 70 هي واحدة من الأسماء الأكثر شهرة في هذه القائمة،
بعد أن قدمت بعض التجارب السينمائية الحاسمة في تاريخ السينما.
© alqiyady اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة
أحد أنظمة 70 مم الجوهرية هو نظام الكاميرا القائم على العدسة الكروية والذي قدم لنا
بعض الافلام الكلاسيكية مثل West Side Story و Lawrence of Arabia
و 2001:A Space Odyssey.
ببساطة تتميز بحجم صورة هائل لا يزال يتجاوز حجم معظم الكاميرات الرقمية اليوم،
كاميرا Super PanaVision 70 جلبت لنا الشعور الحقيقي بالصورة السينمائية. * كاميرا Sony HDW-F900
الكاميرات الرقمية الحالية ليست بالقدم الذي تبدو عليه، ففي مطلع هذا القرن كانت كاميرا
سوني HDW-F900 قد بشرت بالعصر الرقمي من خلال الانتاج الرقمي الكامل في
فيلم Once Upon A Time In Mexico.
© alqiyady اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة
قام جورج لوكاس بالعمل مع سوني لتطوير هذه الكاميرا من أجل فيلمه آنذاك ستار وورز
Attack of the Clones، لكن العرض الأول لها كان من نصيب المخرج روبرت رودريجز
والذي أصبح أول من يستخدمها وكانت بدقة 1080 في 1920 بكسل، وكان لا بد من أن يتم
اقتصاص الصورة إلى 817*1920 للشاشات العريضة، هذه الكاميرا أظهرت أن الصناعة الرقمية
لديها طريق طويل لخوضه قبل تجاوز الدقة المقدمة في الأفلام. * كاميرة RED ONE
إن كانت Sony HDW-F900 سلطت الضوء على ضعف صناعة الأفلام الرقمية
فإن كاميرا RED ONE أسقطت الضوء على قوتها، قام Jim Jannard مالك شركة
Oakley بتأسيس شركة RED Cinema في عام 2005 صممت أول كاميرا للشركة
وهي RED ONE عام 2007.
© alqiyady اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة
كاميرا ريد ONE صممت من أجل احداث ثورة في التصوير السينمائي والسينما الرقمية
وفعلت ذلك بكونها أول كاميرا لها قدرات تصوير 4K، أيضاً قدمت سرعة اطارات عالية
وأداء مدهش ومثير للإعجاب في الإضاءة المنخفضة، RED ONE جعلت صناعة الافلام
الرقمية تبدو قابلة للتحقيق للمرة الاولى، منذ ذلك الحين نجحت ريد في العديد من
الإصدارات الأحدث والتي تجاوزت حدود ما يمكن للشخص أن يفعله بميزانيته.
* كاميرا IMAX
كاميرا IMAX قُدمت إلى الجماهير في أوائل السبعينيات من خلال عرض Tiger Child
في أوساكا في اليابان وكان اول استخدام لها في تورنتو – كندا.
© alqiyady اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة
لها حجم فيلم أكبر بثلاث مرات من 70 مم، كاميرا IMAX تقريباً تعادل رقمياً صورة 12K،
ولسوء الحظ حجم شريط الفيلم حدّ من زمن تشغيل كاميرات IMAX ولهذا فقد استخدمت
في الأفلام الوثائقية فقط.
© alqiyady اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة
بينما تقدمت تكنولوجيا التصوير السينمائي فإن العديد من إنتاجات هوليوود تم تصويرها
لشاشات IMAX، الأول كان Apollo 13، بعد 6 سنوات كان فيلم The Dark Knight
وهو أول فيلم اعتمد في أجزاء التصوير الفعلي بنسبة كبيرة على كاميرا IMAX. اكتشف ايضاً | أفضل 10 مصورين في التصوير السينمائي عبر التاريخ
تم استخدام الكاميرا مرة اخرى في انتاجات ضخمة مثل The Dark Knight Rises
وكان نسبة المشاهد المصورة قد وصل الى 72 دقيقة من الفيلم.
استخدمت الكاميرا ايضاً في فيلم Star Wars :The Force Awakens وذلك خلال
مشهد مطاردة Millennium Falcon، وكان فيلم Avengers: Infinity War
هو اول فيلم تم تصويره بالكامل باستخدام نظام IMAX. * كاميرا ARRI ALEXA
كاميرات آرري هي المرشح الأوفر حظا لتصوير أفلام هوليوود والتي قامت بالانتقال الحقيقي
إلى التصوير السينمائي الرقمي في عصر السينما الرقمية.
حتى عام 2010 كانت الأفلام الرقمية تزداد انتشاراً ولكن لم تكن تهيمن على جميع جوانب
هذه الصناعة، كانت سوني وRED قد برعتا في تقديم بعض الخيارات ولكن ارري ALEXA
تغلبت عليهما لتصبح إلى حد بعيد الكاميرا الأكثر شيوعا في مجال التصوير السينمائي الرقمي.
© alqiyady اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة
أخذت ALEXA الأفلام الرقمية إلى وجهة تجاوزت بها قدرات الفيلم حتى أقنعت ايقونة
التصوير السينمائي والمشهود له في الصناعة ومحب الأفلام Roger Deakins بالتحول
الى الكاميرات الرقمية.
© alqiyady اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة
الإمكانيات المذهلة التي قدمتها كاميرا ارري ALEXA 65 في فيلم The Revenant
كانت خير دليل على أن الزمن يتغير بسرعة كبيرة، برأيك هل التقدم في مجال الكاميرات
سيغني عن استخدام كاميرات الفيلم؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال.
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.