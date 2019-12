دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة

بعد مرور قرن من الزمن على بداية السينما رأينا صور ومشاهد لا تعد ولا تحصى على الشاشة كل منها له جماليته كنتيجة للتغيرات الكبيرة في عالم الكاميرات المخصصة لـ التصوير السينمائي ، من بين هذه المجموعة الكبيرة من الكاميرات القليل منها أستطاع أن يستمر حتى الآن ولا سيما بعدالانتقال من الفيلم إلى الديجيتال، لذلك سنستعرض معاً بعض من اشهر أنواع الكاميرات التي غيرت قواعد اللعبة عبر تاريخ السينما. © القيادي اشهر كاميرات التصوير السينمائي عبر تاريخ السينما الكلاسيكية والحديثة * كاميرا Bell & Howell 2709 Standard 35mm

في أوائل القرن العشرين كان أحد أكبر الأخطاء في تكنولوجيا الكاميرات هو نقص المعايير

القياسية، كان على المصنعين ابتكار حجم فيلم نيجاتف يتم عرضه على اي مسرح لكن

Bell &howell اتخذت قرار بتصنيع افلام لكاميراتهم فقط مع تقنية عرض بالاعتماد

على صيغة فيلم بعرض 35 مم، ومن خلال التوحيد القياسي لمعداتهم فقد قاموا بتوحيد كامل

صناعة الصور المتحركة.

كاميرا 2709 Standard 35mm كانت فعلاً أكثر الكاميرات أهمية في التاريخ،

إذ كانت مصممة من الخشب والجلد، ولكن بعد أن خسر بعض المخرجين Martin

و Osa Johnson كاميرتهم بسبب النمل الأبيض والعفن في أفريقيا قامت Bell & Howell

بأصدار كاميرا 2709 Standard 35mm اول كاميرا أفلام معدنية بالكامل،

وبحلول عام 1919 كانت كافة إنتاجات هوليوود تصور باستخدام معدات Bell & Howell. * شاهد أيضاً | شاهد اعمال رائعة لأحد فناني المؤثرات البصرية * كاميرا Bolex H16

رغم أنّ Bolex H16 لم تقدم مستوى مماثل بجودة الصورة بالمقارنة مع الكاميرات

الاخرى في هذه القائمة لكنها كانت هامة جداً في تاريخ السينما، اختارت Bolex اتخاذ

خطوة إلى الأمام بصناعة كاميرات المستهلكين بإعطاء المزيد من الأشخاص فرصة تجربة

صناعة الافلام.

في النهاية كانت أحد الكاميرات الأكثر مبيعاً في زمانها، كاميرا 16 ملم للمستهلك وقد كانت

احدى الادوات التي استخدمها شاب اسمه Steven Spielberg!

لقد كانت بمثابة نعمة لكثير من صانعي الأفلام الطموحين الذين يبحثون عن كاميرا موثوق

بها ومتنوعة وسينمائية، يمكن القول أنها تكافئ في وقتنا الحالي كاميرات DSLR حيث كانت

كاميرا H16 تقدم صورة ممتازة وبسعر جيد. * كاميرات Super Panavision 70/Ultra Panavision 70

كاميرا Super Panavision 70 هي واحدة من الأسماء الأكثر شهرة في هذه القائمة،

بعد أن قدمت بعض التجارب السينمائية الحاسمة في تاريخ السينما.

أحد أنظمة 70 مم الجوهرية هو نظام الكاميرا القائم على العدسة الكروية والذي قدم لنا

بعض الافلام الكلاسيكية مثل West Side Story و Lawrence of Arabia

و 2001:A Space Odyssey.

ببساطة تتميز بحجم صورة هائل لا يزال يتجاوز حجم معظم الكاميرات الرقمية اليوم،

كاميرا Super PanaVision 70 جلبت لنا الشعور الحقيقي بالصورة السينمائية. * كاميرا Sony HDW-F900

الكاميرات الرقمية الحالية ليست بالقدم الذي تبدو عليه، ففي مطلع هذا القرن كانت كاميرا

سوني HDW-F900 قد بشرت بالعصر الرقمي من خلال الانتاج الرقمي الكامل في

فيلم Once Upon A Time In Mexico.

قام جورج لوكاس بالعمل مع سوني لتطوير هذه الكاميرا من أجل فيلمه آنذاك ستار وورز

Attack of the Clones، لكن العرض الأول لها كان من نصيب المخرج روبرت رودريجز

والذي أصبح أول من يستخدمها وكانت بدقة 1080 في 1920 بكسل، وكان لا بد من أن يتم

اقتصاص الصورة إلى 817*1920 للشاشات العريضة، هذه الكاميرا أظهرت أن الصناعة الرقمية

لديها طريق طويل لخوضه قبل تجاوز الدقة المقدمة في الأفلام. * كاميرة RED ONE

إن كانت Sony HDW-F900 سلطت الضوء على ضعف صناعة الأفلام الرقمية

فإن كاميرا RED ONE أسقطت الضوء على قوتها، قام Jim Jannard مالك شركة

Oakley بتأسيس شركة RED Cinema في عام 2005 صممت أول كاميرا للشركة

وهي RED ONE عام 2007.

كاميرا ريد ONE صممت من أجل احداث ثورة في التصوير السينمائي والسينما الرقمية

وفعلت ذلك بكونها أول كاميرا لها قدرات تصوير 4K، أيضاً قدمت سرعة اطارات عالية

وأداء مدهش ومثير للإعجاب في الإضاءة المنخفضة، RED ONE جعلت صناعة الافلام

الرقمية تبدو قابلة للتحقيق للمرة الاولى، منذ ذلك الحين نجحت ريد في العديد من

الإصدارات الأحدث والتي تجاوزت حدود ما يمكن للشخص أن يفعله بميزانيته.

* كاميرا IMAX

كاميرا IMAX قُدمت إلى الجماهير في أوائل السبعينيات من خلال عرض Tiger Child

في أوساكا في اليابان وكان اول استخدام لها في تورنتو – كندا.

لها حجم فيلم أكبر بثلاث مرات من 70 مم، كاميرا IMAX تقريباً تعادل رقمياً صورة 12K،

ولسوء الحظ حجم شريط الفيلم حدّ من زمن تشغيل كاميرات IMAX ولهذا فقد استخدمت

في الأفلام الوثائقية فقط.

بينما تقدمت تكنولوجيا التصوير السينمائي فإن العديد من إنتاجات هوليوود تم تصويرها

لشاشات IMAX، الأول كان Apollo 13، بعد 6 سنوات كان فيلم The Dark Knight

وهو أول فيلم اعتمد في أجزاء التصوير الفعلي بنسبة كبيرة على كاميرا IMAX. اكتشف ايضاً | أفضل 10 مصورين في التصوير السينمائي عبر التاريخ

تم استخدام الكاميرا مرة اخرى في انتاجات ضخمة مثل The Dark Knight Rises

وكان نسبة المشاهد المصورة قد وصل الى 72 دقيقة من الفيلم.

استخدمت الكاميرا ايضاً في فيلم Star Wars :The Force Awakens وذلك خلال

مشهد مطاردة Millennium Falcon، وكان فيلم Avengers: Infinity War

هو اول فيلم تم تصويره بالكامل باستخدام نظام IMAX. * كاميرا ARRI ALEXA

كاميرات آرري هي المرشح الأوفر حظا لتصوير أفلام هوليوود والتي قامت بالانتقال الحقيقي

إلى التصوير السينمائي الرقمي في عصر السينما الرقمية.

حتى عام 2010 كانت الأفلام الرقمية تزداد انتشاراً ولكن لم تكن تهيمن على جميع جوانب

هذه الصناعة، كانت سوني وRED قد برعتا في تقديم بعض الخيارات ولكن ارري ALEXA

تغلبت عليهما لتصبح إلى حد بعيد الكاميرا الأكثر شيوعا في مجال التصوير السينمائي الرقمي.

أخذت ALEXA الأفلام الرقمية إلى وجهة تجاوزت بها قدرات الفيلم حتى أقنعت ايقونة

التصوير السينمائي والمشهود له في الصناعة ومحب الأفلام Roger Deakins بالتحول

الى الكاميرات الرقمية.

الإمكانيات المذهلة التي قدمتها كاميرا ارري ALEXA 65 في فيلم The Revenant

كانت خير دليل على أن الزمن يتغير بسرعة كبيرة، برأيك هل التقدم في مجال الكاميرات

سيغني عن استخدام كاميرات الفيلم؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال.

