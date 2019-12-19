شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدا اعلاميا سعوديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدى اليوم، وفداً إعلامياً من مؤسسات إعلامية مختلفة برئاسة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبد الله بن فهد الحسين.

واستمع الوفد إلى شرح مفصلّ حول عمل التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكرى التى تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعى إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف فى محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح اللواء المغيدى أن التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب لا يألو جهداً فى ربط علاقات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية ذات العلاقة، لتحقيق المبادرات الإعلامية المنشودة وتطبيقها على أرض الواقع، لما للإعلام من دور كبير وفعّال فى محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

Advertisements

وفى هذا السياق، تم عقد جلسة نقاش بعنوان "المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب.. التجربة السعودية" قدمها الممثل الإعلامى للمملكة العربية السعودية فى التحالف الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، اطلع خلالها الوفد على الممارسات الإعلامية السعودية الناجحة فى مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

مما يذكر أن التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها فى الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.