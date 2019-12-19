شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: أدعو جميع الأنصار إلى رفض أي دعوة للنزول إلى الشارع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري: "أدعو جميع الأنصار إلى رفض أي دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات".

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