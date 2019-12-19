شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: قوة أمريكية تعتقل قياديا عشائريا شارك فى الهجوم على قاعدة عين الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوة أمريكية قياديا فى الحشد العشائرى بعملية إنزال جوى فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وأوردت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية نقلا عن مصادر - لم تكشف عن هويتها - القول "إن قوة أمريكية خاصة نفذت إنزالا جويا، فى منطقة جوبة وسط بلدة البغدادي، غربى الرمادى مركز محافظة الأنبار، واعتقلت القيادى فى الحشد العشائرى نصير العبيدي".

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وأضافت أن اعتقال العبيدى جاء بعد ورود معلومات تفيد بأنه أحد المشاركين فى هجمات بالصواريخ على قاعدة عين الأسد فى بلدة البغدادى قبل أيام.

وتعرضت قاعدة (عين الأسد)- التى يوجد فيها المئات من القوات الأمريكية - لهجومين بالصواريخ دون خسائر بشرية، وعثرت القوات العراقية لاحقا على منصات إطلاق صواريخ استخدمت فى الهجوم على القاعدة.