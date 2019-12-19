سكاى نيوز: قوة أمريكية تعتقل قياديا عشائريا شارك فى الهجوم على قاعدة عين الأسد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوة أمريكية قياديا فى الحشد العشائرى بعملية إنزال جوى فى محافظة الأنبار غربى العراق.
وأوردت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية نقلا عن مصادر - لم تكشف عن هويتها - القول "إن قوة أمريكية خاصة نفذت إنزالا جويا، فى منطقة جوبة وسط بلدة البغدادي، غربى الرمادى مركز محافظة الأنبار، واعتقلت القيادى فى الحشد العشائرى نصير العبيدي".
وأضافت أن اعتقال العبيدى جاء بعد ورود معلومات تفيد بأنه أحد المشاركين فى هجمات بالصواريخ على قاعدة عين الأسد فى بلدة البغدادى قبل أيام.
وتعرضت قاعدة (عين الأسد)- التى يوجد فيها المئات من القوات الأمريكية - لهجومين بالصواريخ دون خسائر بشرية، وعثرت القوات العراقية لاحقا على منصات إطلاق صواريخ استخدمت فى الهجوم على القاعدة.
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