آليات ومعدات متطورة تنضم لمنظومة الدفاع المدني

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، عن توقيع عقود مع شركة عالمية متخصصة لتأمين آليات ومعدات متطورة للإطفاء والإنقاذ والدعم اللوجستي للفرق الميدانية. وقال مدير عام الدفاع المدني سليمان العمرو إن هذه المعدات تختص بأعمال مواجهة المخاطر في حوادث الأنفاق والأسواق المغلقة وموسم الحج والعمرة. وأضاف العمرو أن المعدات ستستخدم لمواجهة حوادث المباني العالية والمستودعات المغلقة وحوادث الطرق السريعة والبرية أيضًا، بالإضافة إلى إسهامها في مكافحة الحرائق الصناعية.

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