شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تكليف مديرين جدد لإدارات «التعليم» في 6 مناطق ومحافظات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، قرارات تكليف لعدد من مديري إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة.

Advertisements

واشتملت القرارات على تكليف كل من محمد الفريح مديراً للتعليم بمنطقة القصيم، ومحمد القضيبي مديراً للتعليم بالقويعية، وخالد الحربي مديراً للتعليم بمحافظة عنيزة.

كما تضمنت القرارات تكليف عمر الغامدي مديراً للتعليم بمحافظة النماص، ويوسف الملحم مديراً للتعليم بالمجمعة، وسليمان الحسياني مديراً للتعليم بالمذنب.

وقدم وزير التعليم شكره وتقديره لمديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم، مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم للإسهام في خدمة التعليم.