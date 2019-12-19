الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير التعليم السابق حسان دياب كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس الأكاديمي ووزير التعليم السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة. واختير دياب، الذي يحظى بتأييد جماعة حزب الله وحلفائها، بعد مشاورات رسمية تلزم عون بتكليف المرشح الذي يحظى بتأييد أغلب نواب البرلمان المؤلف من 128 عضوا.

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