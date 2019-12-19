منحة إماراتية لمبادرة الناشطة الإيزيدية نادية مراد









اسماء السيد - ابوظبي: قدمت الإمارات منحة بقيمة 2,5 مليون دولار لمبادرة ناشطة ايزيدية معروفة، لتطوير مشروع لتوفير إمدادات مياه وإمدادات صحية في مدينة سنجار في العراق.

ونقل بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشمسي تأكيده أن دعم مبادرة نادية مراد "ينسجم مع أولويات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، من خلال دعم المجتمعات بقضاء سنجار، وخاصةً النساء والأطفال المتضررين من هجمات تنظيم داعش".

وبحسب البيان فإن المشروع يهدف إلى تحسين إمدادات المياه والامدادات الصحية في قرى ايزيدية في سنجار في العراق.

Advertisements

وفي آب/أغسطس 2014، قتل تنظيم الدولة الإسلامية مئات من الأيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى العراقية، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا.

من جهتها، أعربت نادية مراد باسي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 عن امتنانها لهذه المبادرة وعبرت عن عميق امتنانها لدولة الإمارات لمساهماتها السخية.

ووجهت مراد "الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهوده لدعم مجتمعات الأقليات وتعزيز فرص بناء السلام"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.