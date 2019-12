انتحار مصري في الكويت يقود السلطات لكشف شبكة اتجار بالبشر

دبي - بواسطة محمد فارس © Lukas Bischoff Kuwait Tower City Skyline glowing at night, taken in Kuwait in December 2018 taken in hdr

قاد انتحار وافد مصري في الكويت السلطات إلى كشف شبكة اتجار بالبشر، وذلك بعد استدعاء عدد من أصدقاء المنتحر، الذين أعطوا معلومات عن شركة تقاضت منهم مبالغ مالية لإحضارهم إلى البلاد، حسب صحيفة «الأنباء» المحلية.

وكشف مصدر أمني في الكويت أن تحقيقات أُجريت مع مسؤولي شركة تجارة عامة ومقاولات أكدت تقاضي مسؤولين في الشركة مبالغ مالية وصلت إلى نحو 5000 دولار أمريكي مقابل إحضار وافدين من بلدانهم وتركهم عمالة سائبة.

وتستعد الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت لإحالة مسؤولين في الشركة إلى القضاء لمواجهة قضايا متعلقة بالإاجار بالبشر، وقال المصدر إن التحقيقات في طريقها إلى النيابة خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لمباشرة الإجراءات القانونية.

وأضاف المصدر الأمني أن هيئة القوى العاملة فتحت تحقيقًا في واقعة انتحار الوافد المصري بإلقاء نفسه من الطابق العاشر لسكن عمال في محافظة الأحمدي، واستدعت عددًا من أصدقائه، وتبين أن الشركة تقاضت منهم مبالغ تراوحت بين 1500 و1700 دينار مقابل إحضارهم إلى الكويت.

وتابع المصدر أنه تم إخطار المباحث الجنائية من قِبَل الهيئة ليتم استكمال التحقيقات مع العمال، حيث أكدوا أنهم استُدرجوا من وطنهم بعقود اكتشفوا لاحقًا أنها مزيفة، لتقوم الشركة بتركهم عمالة سائبة، وحينما طالبوا الشركة بالالتزام بالعقود تخلت عنهم، وطالبتهم بالعودة إلى بلدانهم حال عدم العثور على فرصة عمل.

وأشار المصدر إلى أن أغلب الوافدين الذين أحضرتهم الشركة وجدوا أنفسهم أمام مشكلة كبيرة، فقد دفعوا مبالغ مالية كبيرة، وبعضهم باع كل ما يملك مقابل الحضور، فاضطر البعض منهم إلى العمل المتقطع، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى التفكير في الانتحار، وهو ما حدث بالفعل مع الوافد المصري.