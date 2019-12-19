قاد انتحار وافد مصري في الكويت السلطات إلى كشف شبكة اتجار بالبشر، وذلك بعد استدعاء عدد من أصدقاء المنتحر، الذين أعطوا معلومات عن شركة تقاضت منهم مبالغ مالية لإحضارهم إلى البلاد، حسب صحيفة «الأنباء» المحلية.
وكشف مصدر أمني في الكويت أن تحقيقات أُجريت مع مسؤولي شركة تجارة عامة ومقاولات أكدت تقاضي مسؤولين في الشركة مبالغ مالية وصلت إلى نحو 5000 دولار أمريكي مقابل إحضار وافدين من بلدانهم وتركهم عمالة سائبة.
وتستعد الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت لإحالة مسؤولين في الشركة إلى القضاء لمواجهة قضايا متعلقة بالإاجار بالبشر، وقال المصدر إن التحقيقات في طريقها إلى النيابة خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لمباشرة الإجراءات القانونية.
وأضاف المصدر الأمني أن هيئة القوى العاملة فتحت تحقيقًا في واقعة انتحار الوافد المصري بإلقاء نفسه من الطابق العاشر لسكن عمال في محافظة الأحمدي، واستدعت عددًا من أصدقائه، وتبين أن الشركة تقاضت منهم مبالغ تراوحت بين 1500 و1700 دينار مقابل إحضارهم إلى الكويت.
وتابع المصدر أنه تم إخطار المباحث الجنائية من قِبَل الهيئة ليتم استكمال التحقيقات مع العمال، حيث أكدوا أنهم استُدرجوا من وطنهم بعقود اكتشفوا لاحقًا أنها مزيفة، لتقوم الشركة بتركهم عمالة سائبة، وحينما طالبوا الشركة بالالتزام بالعقود تخلت عنهم، وطالبتهم بالعودة إلى بلدانهم حال عدم العثور على فرصة عمل.
وأشار المصدر إلى أن أغلب الوافدين الذين أحضرتهم الشركة وجدوا أنفسهم أمام مشكلة كبيرة، فقد دفعوا مبالغ مالية كبيرة، وبعضهم باع كل ما يملك مقابل الحضور، فاضطر البعض منهم إلى العمل المتقطع، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى التفكير في الانتحار، وهو ما حدث بالفعل مع الوافد المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار مصري في الكويت يقود السلطات لكشف شبكة اتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.