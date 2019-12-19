شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسى: ترامب مسئول عن سلوكه المتهور ولا أحد فوق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسي، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب مسئول عن سلوكه المتهور ولا يوجد أحد فوق القانون.

وتابعت بيلوسى -فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية - أن مجلس النواب لن يتخذ أى خطوة قبل معرفة ما سيتوصل إليه مجلس الشيوخ من قرارات، وذلك بعد مرور يوم واحد على تصويت مجلس النواب بالموافقة على مساءلة ترامب بشأن إساءة استخدام النفوذ وعرقلة عمل الكونجرس، ولم تشر إلى موعد إرسال لوائح اتهام الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ.

يشار إلى أنه وفقا للدستور الأمريكي، فإن القضية ترسل إلى مجلس الشيوخ إذ ينص الدستور على أن لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة فى جميع اتهامات المسئولين.. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة يرأس رئيس القضاة الجلسات ولا يجوز إدانة أى شخص بدون موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين.