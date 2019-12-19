شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة فى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن عدد من الوظائف الشاغرة، والتى ترغب شغلها بمواطنين ومواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة، وذلك عن طريق المسابقة المفتوحة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهرانى أن التقديم سيكون إلكترونيًّا عن طريق موقع الجامعة (www.kfu.edu.sa) اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 26 /4 /1441هـ وحتى يوم الجمعة الموافق 1 /5 /1441هـ .

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ودعا جميع المتقدمين ضرورة الاطلاع على جميع الشروط والتعليمات المعلنة قبل تقديم الطلب إلكترونيًّا، مع ملاحظة: الخبرة والاشتراطات الأخرى حسب ما هو محدد بدليل التصنيف: الخبرة فى القطاع الخاص تعادل كل (4 سنوات) مرتبة بحد أقصى ثلاث مراتب بعد المؤهل حسب ما هو محدد بدليل التصنيف، وفيما يخص منسوبى الجامعة أو من لهم سابق خدمة، فسيتم تطبيق الضوابط والشروط الواردة فى دليل تصنيف الوظائف.

ولفت إلى أن جميع المستندات المطلوبة لابد من إرفاقها مع طلب التقديم الكترونياً حيث لن يتم استقبال أى طلبات ورقية وعلى جميع المتقدمين متابعة تقديم الطلب لمعرفة النتائج أولاً بأول متمنياً للجيمع التوفيق .