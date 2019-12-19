شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المغربية: علاقتنا مع فرنسا تقوم على الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حكومة المغرب الدكتور سعد الدين العثمانى، أن العلاقات المغربية الفرنسية متميزة، وتقوم على قاعدة التعاون والاحترام المتبادل وإقامة شراكات منظمة فى عدة مجالات استراتيجية.

وشدد رئيس الحكومة المغربية - خلال ترؤسه أعمال الدورة 14 للاجتماع رفيع المستوى المغربى الفرنسى إلى جانب رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، اليوم الخميس - على الطابع المتميز للعلاقات الثنائية وجودة الشراكة المغربية الفرنسية، المدعومة بالإرادة المشتركة للملك محمد السادس، والرئيس ايمانويل ماكرون.

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وقال إن هذه الدورة "تشكل مناسبة لتجديد تأكيد الطابع المتميز للصداقة المغربية الفرنسية، وعلى الاحترام المتبادل، اللذان يميزان على الدوام العلاقات بين بلدينا، ووجود تطابق وجهات النظر بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأبرز رئيس الحكومة أن العلاقات الثنائية الاستثنائية تمتد لجوانب التنسيق والتشاور وتقاسم وجهات النظر بخصوص قضايا وتحديات المنطقة والدولية مشتركة، مشيرا إلى التعاون المثالى الثنائى فى مجالات محاربة الإرهاب والتطرف ومواجهة التغيرات المناخية وفى مجال الهجرة، إلى جانب التعاون فى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات وصناعة قطع الطائرات، والبنيات التحتية والطاقة والسياحة والتجارة والخدمات.