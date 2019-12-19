شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يحذر مليشيا الحوثى من تدمير العملة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني، اليوم الخميس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد مارتن جريفيث ، إلى القيام بمسئوليتهم وممارسة الضغط على مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، لتحييد الاقتصاد عن الصراع اليمني، مؤكدا انتهاج المليشيا سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.

وقال الإريانى لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " نحذر من تبعات قرار مليشيا الحوثى بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية فى مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطنى وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكترونى ".

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واعتبر أن القرار يندرج ضمن السياسات التدميرية التى انتهجتها المليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطنى والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التى نجحت فى وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية".

وأكد الاريانى أن القرار يضع الجهود التى بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التى عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية فى دول شقيقة بمهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة فى انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفى عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.