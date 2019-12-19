شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: تسيير دورية روسية تركية جديدة على الحدود السورية-التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء تسيير دورية روسية - تركية مشتركة جديدة على الحدود السورية - التركية.

وأفادت الوزارة - فى بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تفقدت دورية مشتركة أخرى تضم عناصر من الشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية، الوضع فى شمال شرق سوريا، وبذلك استكملت هذه الدورية اليوم تنفيذ مهمة مراقبة الوضع فى منطقة جديدة على الحدود السورية-التركية... وقطعت الدورية المشتركة التى انطلقت من نقطة عبور تقع فى بلدة ديرونا أغا، مسافة تزيد عن 30 كيلومترا فى حوالى 1.5 ساعة وأكملت عملها بالعودة إلى نقطة الانطلاق".

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وتُنفَّذ الدوريات مهامها باستخدام مركبات "تيغر" و"تيفون" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لحرس الحدود التركية. وفى المجموع، تضم الدورية ثمانى وحدات من المعدات العسكرية وحوالى 50 من الأفراد العسكريين من البلدين. وأضافت وزارة الدفاع أن رصد حركة الدوريات يتم بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية.

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا فى 22 أكتوبر مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضى السورية، شرقى وغربى منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي. بعد انسحاب "الوحدات الكردية".