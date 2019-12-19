شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يدخل أكبر أحياء طرابلس ويتقدم لقلب العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر عسكرى من الجيش الليبى، وقوع اشتباكات عنيفة، اليوم الخميس، بين الجيش الوطنى الليبى وميليشيات الوفاق فى وادى الربيع جنوب طرابلس.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية - التى أوردت النبأ - عن المصدر، الذى لم تسمه، القول إن قوات الجيش دخلت محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة، مضيفا أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل.

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وأوضح المصدر أن قوات الجيش سيطرت على محور طريق المطار بعد تقهقر الميليشيات المسلحة وتراجعها إلى الوراء، ثم واصلت تقدمها ودخلت اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة، مشيرا إلى أن الجيش قد يدخل إلى قلب العاصمة ويسيطر عليها.

وشدد على وجود تعليمات من القيادة العليا للجيش بالحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامّة والخاصة، مشيرا إلى أن قوات الجيش تفرض طوقا أمنيا خانقا وشاملا على العاصمة طرابلس، وكذلك على مدينتى مصراتة وسرت، وأن هذه المناطق أصبحت فى مرمى نيران الجيش، باستثناء الممرات الإنسانية التى يستخدمها المواطنون للتنقل بين غرب ليبيا وتونس، على غرار مدينة زوارة التى تعدّ ممراً رئيسياً بين الدولتين.