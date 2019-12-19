شكرا لقرائتكم خبر عن 69 برلمانيا لبنانيا يسمون الدكتور حسان دياب لرئاسة الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار 69 عضوا بمجلس النواب اللبنانى وزير التربية والتعليم العالى الأسبق الدكتور حسان دياب، لمنصب رئيس الحكومة الجديدة المرتقبة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة التى أجراها أعضاء مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم فى قصر بعبدا الجمهوري.

وحصد "دياب" وهو أستاذ بالجامعة الأمريكية فى بيروت أصوات الكتل النيابية لكل من حزب الله، وتيار المردة، والحزب السورى القومى الاجتماعي، وحركة أمل، والتيار الوطنى الحر وحلفاؤه، إلى جانب نائب رئيس المجلس النيابى إيلى الفرزلي، ونائب واحد مستقل.

وبدا لافتا أن الدكتور حسان دياب، والذى من المنتظر أن يشغل موقع الرئاسة اللبنانية الثالثة (رئاسة الحكومة) التى تتولاها حصرا شخصية من الطائفة السُنّية، لم يحصل سوى على 6 أصوات فقط من النواب السُنّة داخل المجلس النيابي، 5 من بينهم يشكلون كتلة اللقاء التشاورى وهو تكتل نيابى من الحلفاء المقربين لحزب الله، ونائب آخر ضمن تشكيل كتلة التنمية والتحرير وهى الكتلة النيابية لحركة أمل.

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وفى المقابل، حصل القاضى الحالى بمحكمة العدل الدولية الدكتور نواف سلام على 13 صوتا نيابيا، من الكتلة النيابية للحزب التقدمى الاشتراكي، وحزب الكتائب اللبنانية، ونائبان مستقلان.

وامتنع 42 نائبا عن تسمية أى شخصية لمنصب رئيس الوزراء الجديد، وفى مقدمة هؤلاء النواب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ورئيسى الحكومة السابقين نجيب ميقاتى وتمام سلام، إلى جانب الكتلة النيابية لتيار المستقبل، وكتلة الوسط المستقل النيابية، والكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية، و4 نواب مستقلين، فى حين أعلنت النائبة بولا يعقوبيان – وحدها – عن تسمية الأستاذة الجامعية حليمة قعقور لموقع رئاسة الوزراء.