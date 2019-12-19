شكرا لقرائتكم خبر عن السودانيون يُحيون ذكرى الثورة والحكومة تتعهد القصاص للشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا آلاف السودانيين الذكرى الأولى للثورة السودانية، اليوم الخميس، بمسيرات فى العاصمة السودانية، وعدة مدن فى مختلف الولايات، فيما خاطب وزير شئون مجلس الوزراء الدكتور عمر بشير منيس، فى كلمة ألقاها، أمام حشد من المتظاهرين، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية، ستحقق العدالة بخصوص القصاص للشهداء.

وأشاد مانيس بالأسلوب الراقى للثورة والمتظاهرين، لافتا إلى أن الثورة السودانية أصبحت ثورة وعى وعمل، تمخضت عنها مبادرات شبابية رائدة فى مختلف المناحي، بما فيها التوعية الاجتماعية بالحقوق، وحمايتها والعمل على إنجاز مشروع وطنى ديمقراطى يشارك فيه صانعو الثورة.

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وقال مانيس إن حكومة الثورة يعلم أعضاؤها أنهم خدام لهذا الشعب، موضحا أن الثورة كانت ملحمة وطنية خالصة، شاركت فيها كافة شرائح الشعب.

وأضاف "أؤكد فى الذكرى الأولى للثورة أن دماء الشهداء، لن تضيع سدى وأن العدالة ستأخذ مجراها، واليوم استقبلنا مسيراتكم الهادرة واستلمنا مذكراتكم، ونؤكد أننا سنحقق العدالة والقصاص العادل للشهداء".