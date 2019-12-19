دياب: خطة إصلاحية لاستقرار لبنان واستشارات تشكيل الحكومة السبت

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إنه سيعمل على تشكيل حكومة تنقل البلاد إلى الاستقرار عبر خطة إصلاحية سريعة، مشيرا إلى أنه طلب من الرئيس ميشيل عون بداية الاستشارات بخصوصها السبت.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لدياب الخميس بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، من جانب عون.

وفي بداية كلمته، توجه دياب بالشكر إلى عون والنواب، لثقتهم به، مشيرا إلى أنه سيشكل حكومة تكون على مستوى تطلعات اللبنانيين.

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وأضاف: سأعمل على تشكيل حكومة تحاكي هواجس اللبنانيين، وتنقل البلد من عدم التوازن إلى الاستقرار عبر خطة إصلاحية واقعية تأخذ طريقها إلى التنفيذ سريعا.

وفي وقت سابق الخميس، كلف عون، دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقا، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وحصوله على 69 صوتا (من أصل 128 صوتا).

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