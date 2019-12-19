مجلس الأمن يصوّت الخميس على تمديد إيصال المساعدات لسوريا

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلنت بلجيكا أن مجلس الأمن الدولي سيصوت، عصر الخميس، على مشروع قرار تقدمت به بالتعاون مع الكويت وألمانيا، بشأن التمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى المدنيين في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها المندوب البلجيكي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مارك بكيستين، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بكيستين إن "مجلس الأمن الدولي سيصوت، عصر اليوم الخميس، على مشروع القرار بشأن التمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى المدنيين في سوريا".

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وأضاف أن "محادثات مكثفة جرت الليلة الماضية وصباح اليوم بين ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، بشأن مطالبة روسيا خفض عدد المعابر التي تدخل منها المساعدات إلى سوريا".

وتابع: "سنقدم مشروع القرار للتصويت عصر اليوم، ونأمل أن يحظى بموافقة روسيا، خاصة أن المسودة الأخيرة استجابت لبعض المطالب الروسية، وتمكنا من التوصل إلى حل وسط من خلال تخفيض عدد المعابر إلى ثلاثة بدلا من أربعة".

ومنذ عام 2014، وبموجب قرار لمجلس الأمن، تدخل المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري عبر أربعة معابر؛ هي معبر الرمثة مع الأردن، واليعربية مع العراق، وباب السلام وباب الهوى مع تركيا.

وتطالب أنقرة بإضافة معبر تل أبيض إلى المعابر الأربعة، فيما تطالب موسكو بإغلاق معبري الرمثة واليعربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.