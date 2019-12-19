مباحثات هاتفية بين تشاووش أوغلو ونظيريه الكويتي والمقدوني

أنقرة/ الخليج 365 أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، والمقدوني نيكولا ديميتروف. فيما لم تذكر مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، معلومات عن فحوى الاتصالين المنفصلين، بين الوزير تشاووش أوغلو ونظيريه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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