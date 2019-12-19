العراق.. مقتل أكثر من 28 ألفا من قوات الداخلية منذ 2003

كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس عن مقتل أكثر من 28 ألفا من قواتها منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وقال مدير شؤون الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية زامل الساعدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الداخلية قدمت 28 ألفا و600 شهيد منذ العام 2003 ولغاية الآن".
وأضاف أن "عدد المصابين بلغ ثلاثة أضعاف عدد الشهداء بين إصابة متوسطة وخفيفة وشديدة".
وأشار الساعدي إلى أن "الداخلية تعمل مع الجهات المعنية لشمول ذوي جميع شهداء الداخلية بالامتيازات والحقوق"، مشددا على ضرورة "الاهتمام بهذه الشريحة ومتابعتها وتكريمها".
وكانت قوات دولية تقودها الولايات المتحدة قد أطاحت عام 2003 بنظام صدام حسين، وهو ما فتح الباب أمام فوضى وتوترات أمنية بدأت بمقاومة مسلحين للقوات الأمريكية ومن ثم حرب أهلية بين الشيعة قبل بروز تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.
وقتل غالبية قوات الداخلية خلال الحرب ضد "داعش" التي استمرت ثلاث سنوات (2014-2017)، حيث شكلت قوات الداخلية وخاصة الشرطة الاتحادية ركنا رئيسيا للقوات التي قاتلت التنظيم بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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