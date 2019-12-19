الدفاع العراقية تعلن مقتل 8 عناصر من داعش شمالي البلاد

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، عن مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية بجبل قره جوغ في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع) في بيان اليوم، أنه "بجهد استخباري تم رصد تحرك لمجموعة مكونة من 5 إرهابيين يستقلون 3 دراجات نارية، وبعد دخولهم الى أحد الأوكار في جبل قرة جوغ/ قاطع قيادة عمليات صلاح الدين وتمت معالجتهم من خلال مفرزة صواريخ، حيث أسفرت الضربة عن قتلهم جميعا".

وأضاف البيان، أن "المفرزة تمكنت من رصد مجموعة أخرى تنوي اخلاء جثث القتلى، وقد تمت معالجتهم بصاروخ آخر وقتل 3 إرهابيين آخرين."

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وصّعد تنظيم "داعش" على مدى الأسابيع القليلة الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن في مناطق شمالي وشرقي البلاد وخاصة في محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق).

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.